Enzo Roco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Roco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Roco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Roco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Roco 16 Ağu 1992 tarihinde Ovalle şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Pablo Roco Roco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Roco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Enzo Roco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enzo Roco'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Roco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Eprr_Enzo

Enzo Roco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Roco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Roco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Roco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında U. Católica

1 Ağu 2014 yılında Elche CF

30 Haziran 2015 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında O'Higgins

31 Temmuz 2015 yılında Espanyol

30 Haziran 2016 yılında O'Higgins

2 Temmuz 2016 yılında CD Cruz Azul

27 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş

8 Eylül 2020 yılında Karagümrük

9 Temmuz 2021 yılında Elche CF

Enzo Roco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Roco şuan Elche CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enzo Roco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Universidad Católica

Şili takımında 3 numaralı formasıyla 15 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

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