Fabiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabiano 9 Ocak 1991 tarihinde Cristinápolis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabiano Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabiano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabiano, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabiano'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2019 yılında Retrô FC

6 Ağu 2020 yılında América-RN

10 Şubat 2021 yılında Retrô FC

26 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında CS Sergipe-SE

21 Temmuz 2022 yılında Goiânia EC

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Fabiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabiano şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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