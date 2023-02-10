Facundo Nadalin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Nadalin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Nadalin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Nadalin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Nadalin 19 Ağu 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Agustín Nadalín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Nadalin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Facundo Nadalin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Nadalin'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Nadalin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Nadalin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Nadalin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Nadalin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Newell's II

1 Ocak 2018 yılında Newell's

5 Ağu 2021 yılında Rafaela

31 Aralık 2022 yılında Newell's

2 Şubat 2023 yılında GyE Mendoza

Facundo Nadalin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Nadalin şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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