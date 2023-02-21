Fahad Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Rashidi 8 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد الرشيدي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Rashidi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Rashidi'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fahad Al Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Al-Orobah FC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Faisaly FC

12 Ocak 2016 yılında Al-Orobah FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

18 Temmuz 2018 yılında Al-Orobah FC

8 Ağustos 2019 yılında Khaleej

Fahad Al Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Rashidi şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.