Filip Backulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Backulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Backulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Backulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Backulja 25 Haziran 2002 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Бачкуља şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Backulja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Backulja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Backulja'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Backulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Backulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Backulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Backulja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Brodarac U19

18 Ağu 2020 yılında Juniors OÖ

4 Temmuz 2021 yılında Metalac

30 Haziran 2022 yılında Juniors OÖ

20 Temmuz 2022 yılında Metalac

Filip Backulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Backulja şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Filip Backulja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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