Lazar Milosev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Milosev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Milosev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Milosev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Milosev 20 Haziran 1996 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Милошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Milosev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGC Sports Ltd yapmaktadır. Lazar Milosev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Milosev'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Milosev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Milosev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Milosev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Milosev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Pancevo

1 Haziran 2015 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Pancevo

1 Ocak 2016 yılında Borac Sakule

1 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

8 Ağu 2018 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2019 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2020 yılında Napredak

7 Eylül 2021 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2022 yılında Metalac

Lazar Milosev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Milosev şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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