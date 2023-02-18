Niksa Vujcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niksa Vujcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niksa Vujcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niksa Vujcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niksa Vujcic 25 Eylül 1998 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никша Вујчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niksa Vujcic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niksa Vujcic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niksa Vujcic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niksa Vujcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niksa Vujcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niksa Vujcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niksa Vujcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Ocak 2018 yılında Zarkovo

20 Ağu 2019 yılında FK Loznica

30 Haziran 2020 yılında Zarkovo

26 Ağu 2020 yılında Macva

1 Şubat 2021 yılında Macva B

21 Ağu 2021 yılında Jagodina

1 Temmuz 2022 yılında Metalac

Niksa Vujcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niksa Vujcic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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