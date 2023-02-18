İgor Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Maksimovic 31 Temmuz 1999 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Максимовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Maksimovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. İgor Maksimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Maksimovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2017 yılında Vozdovac

8 Şubat 2019 yılında FK Indjija

30 Haziran 2019 yılında Vozdovac

1 Eylül 2019 yılında Metalac

14 Eylül 2021 yılında Novi Pazar

8 Eylül 2022 yılında Metalac

İgor Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Maksimovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

İgor Maksimovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.