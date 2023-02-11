Francisco Gatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Gatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Gatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Gatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Gatti 27 Mayıs 1994 tarihinde Almirante Brown şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Nicolas Gatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Gatti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Gatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 6 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Gatti'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Gatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Gatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Gatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Gatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dep. Español

1 Ocak 2018 yılında El Porvenir

1 Ocak 2019 yılında Ferrocarril Midland

1 Ocak 2020 yılında Gimnasia (J)

6 Haziran 2022 yılında All Boys

Francisco Gatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Gatti şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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