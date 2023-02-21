Georgiy Dzhikiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Dzhikiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Dzhikiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Dzhikiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Dzhikiya 21 Kasım 1993 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Джикия Георгий Тамазович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Dzhikiya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Georgiy Dzhikiya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Georgiy Dzhikiya'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Dzhikiya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/georgiy_14/

Georgiy Dzhikiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Dzhikiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgiy Dzhikiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Dzhikiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Lokomotiv 2

1 Ocak 2014 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2014 yılında Khimik

1 Temmuz 2015 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2017 yılında Spartak Moskova

Georgiy Dzhikiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Dzhikiya şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgiy Dzhikiya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viktoriya Balashikha (2000-2003), Lokomotiv Moskau (2003-2010)

Rusya takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 2 gol atmıştır.

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