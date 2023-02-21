Victor Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Moses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Moses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Moses 12 Aralık 1990 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Moses Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Victor Moses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Moses'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Moses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/VictorMoses

http://www.instagram.com/victormoses/

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http://facebook.com/VictorMoses1990/

Victor Moses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Moses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Moses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Moses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Crystal Palace

31 Ocak 2010 yılında Wigan

24 Ağustos 2012 yılında Chelsea

2 Eylül 2013 yılında Liverpool

31 Mayıs 2014 yılında Chelsea

16 Ağustos 2014 yılında Stoke

31 Mayıs 2015 yılında Chelsea

1 Eylül 2015 yılında West Ham

31 Mayıs 2016 yılında Chelsea

25 Ocak 2019 yılında Fenerbahçe

22 Ocak 2020 yılında Chelsea

23 Ocak 2020 yılında Inter

31 Ağustos 2020 yılında Chelsea

15 Ekim 2020 yılında Spartak Moskova

30 Haziran 2021 yılında Chelsea

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Moskova

Victor Moses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Moses şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Moses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crystal Palace FC (2001–2007)

Nijerya takımında 11 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 12 gol atmıştır.

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