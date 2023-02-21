Shamar Nicholson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamar Nicholson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamar Nicholson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shamar Nicholson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shamar Nicholson 16 Mart 1997 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Shamar Amaro Nicholson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shamar Nicholson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Shamar Nicholson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shamar Nicholson'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Shamar Nicholson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shamar_nicholson/

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Shamar Nicholson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shamar Nicholson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shamar Nicholson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shamar Nicholson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında NK Domzale

13 Ağustos 2019 yılında RSC Charleroi

7 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

Shamar Nicholson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shamar Nicholson şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Shamar Nicholson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 11 numaralı formasıyla 4 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 10 gol atmıştır.

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