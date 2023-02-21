Ruslan Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Litvinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruslan Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Litvinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Litvinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Litvinov 18 Ağustos 2001 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Литвинов Руслан Романович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Litvinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Ruslan Litvinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ruslan Litvinov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Litvinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Litvinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruslan Litvinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Litvinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Spartak II

1 Ocak 2020 yılında Spartak 2

1 Eylül 2021 yılında Spartak Moskova

Ruslan Litvinov kimdir

Ruslan Litvinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Litvinov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FTsSh-73 Voronezh

Ruslan Litvinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 22 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruslan Litvinov nereli

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