Maciej Rybus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Rybus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Rybus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Rybus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Rybus 19 Ağustos 1989 tarihinde Łowicz şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Rybus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Maciej Rybus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Rybus'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Rybus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maciej31rybus

http://www.instagram.com/m.rybus_31/

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Maciej Rybus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Rybus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maciej Rybus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Rybus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında MSP Szamotuly

1 Eylül 2007 yılında Legia Varşova

1 Ocak 2012 yılında Terek Grozny

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

19 Temmuz 2017 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

Maciej Rybus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Rybus şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Rybus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pelikan Lowicz, MSP Szamotuly

Polonya takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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