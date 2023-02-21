Anton Zinkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Zinkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Zinkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Zinkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Zinkovskiy 14 Nisan 1996 tarihinde Novorossijsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зиньковский Антон Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Zinkovskiy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Anton Zinkovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Zinkovskiy'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Anton Zinkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Zinkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Zinkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Zinkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Kuban II

29 Ağustos 2014 yılında Chertanovo

19 Ağustos 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Aralık 2016 yılında Chertanovo

13 Ocak 2019 yılında KS Samara

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

Anton Zinkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Zinkovskiy şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Anton Zinkovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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