Leon Klassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Klassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Klassen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leon Klassen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leon Klassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Klassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Klassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Klassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Klassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Klassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Klassen 29 Mayıs 2000 tarihinde Bad Neuenahr-Ahrweiler şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Классен Леон Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Klassen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Leon Klassen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Klassen'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Klassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Klassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Leon Klassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Klassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U19

1 Ocak 2019 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2019 yılında 1860 München

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

1 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

Leon Klassen kimdir

Leon Klassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Klassen şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Bad Bodendorf, TuS Koblenz (-2011), 1.FC Köln (2011-2017), TSV 1860 München (2017-2019)

Leon Klassen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Leon Klassen nereli

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