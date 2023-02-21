Nail Umyarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nail Umyarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nail Umyarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nail Umyarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nail Umyarov 27 Haziran 2000 tarihinde Syzran, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Умяров Наиль Ренадович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nail Umyarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Nail Umyarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nail Umyarov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nail Umyarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nail Umyarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nail Umyarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nail Umyarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Chertanovo

1 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

Nail Umyarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nail Umyarov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nail Umyarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Syzran-2003 (2006-2009), Akademia Yuri Konoplov (2009-2011), Akademia Chertanovo (2011-2017)

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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