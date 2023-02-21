Daniil Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Denisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Denisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Denisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Denisov 21 Ekim 2002 tarihinde St.Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Денисов Даниил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Denisov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Daniil Denisov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Denisov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniil Denisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Denisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Denisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Denisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2019 yılında Spartak II

3 Ağustos 2020 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

Daniil Denisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Denisov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Denisov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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