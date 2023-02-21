Danil Prutsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Prutsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Prutsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Prutsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Prutsev 25 Mart 2000 tarihinde Mostovskoy, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пруцев Данил Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Prutsev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Danil Prutsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Prutsev'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danil Prutsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Prutsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danil Prutsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Prutsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Akad Chertanovo

1 Ocak 2018 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

2 Eylül 2020 yılında Sochi

23 Temmuz 2021 yılında KS Samara

21 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

Danil Prutsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Prutsev şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danil Prutsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akademia Krasnodar (2007-2013)Akademia Chertanovo (2013-2017)

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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