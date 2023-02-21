Quincy Promes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quincy Promes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Quincy Promes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Quincy Promes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Quincy Promes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quincy Promes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Quincy Promes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quincy Promes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quincy Promes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quincy Promes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quincy Promes 4 Ocak 1992 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Quincy Anton Promes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quincy Promes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Quincy Promes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Quincy Promes'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quincy Promes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/QPromes

http://www.instagram.com/qpromes/

http://www.facebook.com/QPromes

Quincy Promes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quincy Promes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 24.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Quincy Promes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quincy Promes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2009 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Twente U21

9 Ağustos 2012 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2013 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2013 yılında Twente

8 Ağustos 2014 yılında Spartak Moskova

31 Ağustos 2018 yılında Sevilla

1 Temmuz 2019 yılında Ajax

24 Şubat 2021 yılında Spartak Moskova

Quincy Promes kimdir

Quincy Promes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quincy Promes şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Badhoevendorp

Quincy Promes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 7 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 8 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Quincy Promes nereli

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