Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Sobolev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sobolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sobolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sobolev 7 Mart 1997 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Соболев Александр Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sobolev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksandr Sobolev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sobolev'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sobolev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.sobolev97/

Aleksandr Sobolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sobolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Sobolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sobolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Din. Barnaul II

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk II

1 Ocak 2017 yılında Tom Tomsk

1 Ocak 2018 yılında KS Samara

31 Ocak 2019 yılında Enisey

30 Haziran 2019 yılında KS Samara

29 Ocak 2020 yılında Spartak Moskova

30 Haziran 2020 yılında KS Samara

1 Temmuz 2020 yılında Spartak Moskova

Aleksandr Sobolev kimdir

Aleksandr Sobolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sobolev şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Sobolev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandr Sobolev nereli

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