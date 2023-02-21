Anton Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shitov 29 Ocak 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шитов Антон Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shitov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Anton Shitov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Shitov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Shitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Shitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

16 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

Anton Shitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shitov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Anton Shitov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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