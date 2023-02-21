Aleksandr Selikhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Selikhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Selikhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Selikhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Selikhov 7 Nisan 1994 tarihinde Orel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Селихов Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Selikhov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksandr Selikhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Selikhov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Selikhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Selikhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Selikhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Selikhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2012 yılında Rusichi Orel

17 Şubat 2013 yılında Amkar II

31 Aralık 2013 yılında Orel

8 Temmuz 2014 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2017 yılında Spartak Moskova

Aleksandr Selikhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Selikhov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Selikhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYUSSH-3 (Orel), Akademia Spartak Moskau (2006-2008), Akademia Zenit St. Petersburg (2009-2010)

Rusya takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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