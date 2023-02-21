Artur Maksimchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Maksimchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Maksimchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Maksimchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Maksimchuk 12 Ocak 2002 tarihinde Shchetovo, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Максимчук Артур Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Maksimchuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Artur Maksimchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Maksimchuk'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artur Maksimchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Maksimchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Maksimchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Maksimchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan II

18 Şubat 2020 yılında Saturn Ramenskoe

25 Ocak 2022 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

15 Temmuz 2022 yılında Akron Togliatti

26 Ağustos 2022 yılında Spartak Moskova

3 Eylül 2022 yılında Novosibirsk

31 Aralık 2022 yılında Spartak Moskova

Artur Maksimchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Maksimchuk şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artur Maksimchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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