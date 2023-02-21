Alexis Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Duarte 12 Mart 2000 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexis David Duarte Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Alexis Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Duarte'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexis Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Club Cerro U23

7 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

24 Ocak 2023 yılında Spartak Moskova

Alexis Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Duarte şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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