Nikita Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Chernov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Chernov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Chernov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Chernov 14 Ocak 1996 tarihinde Volzhskiy, Volgograd Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чернов Никита Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Chernov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Nikita Chernov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Chernov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikita Chernov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chirik91/

Nikita Chernov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Chernov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikita Chernov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Chernov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2016 yılında Baltika

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

30 Haziran 2017 yılında CSKA Moskova II

4 Ağustos 2017 yılında Ural

30 Haziran 2018 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2018 yılında CSKA Moskova

30 Temmuz 2019 yılında KS Samara

22 Şubat 2022 yılında Spartak Moskova

Nikita Chernov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Chernov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Chernov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Energia Volzhskiy, ZSKA Moskau

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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