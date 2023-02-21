Aleksandr Maksimenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Maksimenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Maksimenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Maksimenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Maksimenko 19 Mart 1998 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Максименко Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Maksimenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksandr Maksimenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Maksimenko'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Maksimenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maximenko_av/

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Aleksandr Maksimenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Maksimenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Maksimenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Maksimenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Akademia FCSM

1 Ocak 2015 yılında Spartak II

1 Temmuz 2016 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Moskova

Aleksandr Maksimenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Maksimenko şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Maksimenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Rostov, Akademia Viktor Ponedelnik (2011-2013)

Team FNL takımında 1 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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