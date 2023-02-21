Pavel Meleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Meleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Meleshin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Meleshin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Meleshin 25 Mart 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мелёшин Павел Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Meleshin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Pavel Meleshin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Meleshin'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pavel Meleshin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Meleshin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Meleshin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Meleshin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartak II

Pavel Meleshin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Meleshin şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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