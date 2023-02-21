Keita Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keita Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keita Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keita Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keita Balde 8 Mart 1995 tarihinde Arbùcies şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Senegal,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Keita Baldé Diao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keita Balde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Keita Balde, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Keita Balde'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Keita Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KeitaBalde

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http://instagram.com/keitabaldeofficial/

http://www.facebook.com/pages/Keita-Balde-Diao/322222394561120

Keita Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keita Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Keita Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keita Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Ağustos 2010 yılında Cornellà Alty.

30 Haziran 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2013 yılında Lazio

29 Ağustos 2017 yılında Monaco

13 Ağustos 2018 yılında Inter

30 Haziran 2019 yılında Monaco

28 Eylül 2020 yılında Sampdoria

30 Haziran 2021 yılında Monaco

31 Ağustos 2021 yılında Cagliari

26 Ağustos 2022 yılında Spartak Moskova

Keita Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keita Balde şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keita Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Damm (2000–2004), FC Barcelona (2004-2010), UE Cornellà (2010-2011), SS Lazio (2011-2013)

Senegal takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 6 gol atmıştır.

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