Christopher Martins Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Martins Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Martins Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christopher Martins Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christopher Martins Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Martins Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Martins Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Martins Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Martins Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Martins Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Martins Pereira 19 Şubat 1997 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Martins Pereira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Christopher Martins Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Martins Pereira'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Christopher Martins Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chrismartins___/

Christopher Martins Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Martins Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christopher Martins Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Martins Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2013 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

13 Ekim 2017 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Lyon

29 Ağustos 2018 yılında Troyes

30 Haziran 2019 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

31 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

Christopher Martins Pereira kimdir

Christopher Martins Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Martins Pereira şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rodange, Racing FC Union Luxemburg, Olympique Lyon

Christopher Martins Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christopher Martins Pereira nereli

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