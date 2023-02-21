Pavel Maslov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Maslov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Maslov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Maslov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Maslov 14 Nisan 2000 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маслов Павел Евгеньевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Maslov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Pavel Maslov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pavel Maslov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavel Maslov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Maslov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavel Maslov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Maslov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tyumen

1 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

1 Ocak 2020 yılında Spartak Moskova

Pavel Maslov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Maslov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavel Maslov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-31.12.2015)

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.