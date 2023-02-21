Roman Zobnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Zobnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Zobnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Zobnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Zobnin 11 Şubat 1994 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зобнин Роман Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Zobnin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Roman Zobnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Roman Zobnin'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Zobnin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zobnin47/

Roman Zobnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Zobnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Zobnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Zobnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

28 Ocak 2013 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Moskova

Roman Zobnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Zobnin şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Zobnin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zvezda Irkutsk (-2004), Akademia Yuri Konoplov (2004-2009)

Rusya takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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