Mikhail İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail İgnatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail İgnatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail İgnatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail İgnatov 4 Mayıs 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Игнатов Михаил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail İgnatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mikhail İgnatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail İgnatov'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikhail İgnatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.i.n.y.a.22/

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Mikhail İgnatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail İgnatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail İgnatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail İgnatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2016 yılında Spartak II

1 Ocak 2018 yılında Spartak 2

16 Eylül 2018 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2020 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Moskova

Mikhail İgnatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail İgnatov şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikhail İgnatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (2007-2015), Spartak Moskau (2015-2016)

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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