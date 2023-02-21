Daniil Khlusevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Khlusevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Khlusevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Khlusevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Khlusevich 26 Şubat 2001 tarihinde Simferopol şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хлусевич Даниил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Khlusevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIMF yapmaktadır. Daniil Khlusevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskova takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Khlusevich'nin Spartak Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniil Khlusevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Khlusevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Khlusevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Khlusevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Arsenal Tula II

1 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tula

1 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

Daniil Khlusevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Khlusevich şuan Spartak Moskova takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Khlusevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 26 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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