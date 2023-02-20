Hussein Al Jassim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Al Jassim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Al Jassim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Al Jassim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Al Jassim 13 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussein Al-Jassim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Al Jassim Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussein Al Jassim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hussein Al Jassim'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussein Al Jassim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Al Jassim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Al Jassim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Al Jassim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Fateh

Hussein Al Jassim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Al Jassim şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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