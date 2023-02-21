İbrahim Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Harbi 26 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Marshad Al-Harbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Harbi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Al Harbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Harbi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Harbi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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