İbrahim Halil Talay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Halil Talay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Halil Talay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Halil Talay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Halil Talay 15 Kasım 1998 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Halil Talay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Halil Talay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Halil Talay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Halil Talay'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Halil Talay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Halil Talay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İbrahim Halil Talay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Halil Talay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında Şanlıurfa BB

1 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

İbrahim Halil Talay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Halil Talay şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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