Yusuf Serhat Aylun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Serhat Aylun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Serhat Aylun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Serhat Aylun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Serhat Aylun 24 Kasım 2003 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Serhat Aylun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Yusuf Serhat Aylun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Serhat Aylun'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Serhat Aylun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aylun16/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100011716837442

Yusuf Serhat Aylun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Serhat Aylun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Serhat Aylun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Serhat Aylun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2019 yılında Şanlıurfaspor

4 Ağu 2020 yılında Şanlıurfa Alt

21 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Karaköprü Bld

Yusuf Serhat Aylun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Serhat Aylun şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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