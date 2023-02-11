İgnacio Carruega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Carruega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Carruega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Carruega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Carruega 1 Eylül 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Sebastián Carruega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Carruega Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Carruega, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Carruega'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Carruega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Carruega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Carruega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Carruega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Oaxaca

1 Ocak 2020 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

İgnacio Carruega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Carruega şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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