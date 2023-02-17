Marcos Miers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Miers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Miers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Miers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Miers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Miers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Miers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Miers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Miers 24 Mart 1990 tarihinde Villa Elisa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos David Miers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Miers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Marcos Miers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Miers'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Miersboyu ve yaşı kaç

Marcos Miers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Miers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Miers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Miers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Nacional

1 Ocak 2015 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2015 yılında Nacional

1 Ağu 2016 yılında Sport Boys

31 Aralık 2016 yılında Nacional

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

31 Aralık 2017 yılında Nacional

19 Ocak 2018 yılında CD Macará

2 Temmuz 2018 yılında Luqueño

3 Ocak 2019 yılında Deportivo Lara

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

13 Temmuz 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Marcos Miers kimdir

Marcos Miers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Miers şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Marcos Miers nereli

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