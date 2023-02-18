İgnacio Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Rivero 10 Nisan 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Ignacio Rivero Segade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Rivero Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İgnacio Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Rivero'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgnacio Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Central

6 Şubat 2015 yılında Defensa

1 Ocak 2018 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2018 yılında Defensa

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

7 Temmuz 2020 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2021 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2021 yılında CD Cruz Azul

İgnacio Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Rivero şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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