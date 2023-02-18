Michael Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Estrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Estrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Estrada 7 Nisan 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Michael Steveen Estrada Martínez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Estrada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Michael Estrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Estrada'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Estrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Estrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michael Estrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Estrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2013 yılında CD Macará

20 Aralık 2013 yılında CS Patria

15 Nisan 2014 yılında CD Macará

30 Ocak 2016 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2016 yılında CD Macará

5 Ocak 2017 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında CD Macará

31 Aralık 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında Toluca

8 Şubat 2022 yılında D.C. United

15 Ağu 2022 yılında Toluca

16 Ağu 2022 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2023 yılında Toluca

Michael Estrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Estrada şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Michael Estrada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.