İvan Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Morales 29 Temmuz 1999 tarihinde Linares şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Iván Andrés Morales Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. İvan Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Morales'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Colo Colo

2 Şubat 2022 yılında CD Cruz Azul

İvan Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Morales şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colo Colo

Şili takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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