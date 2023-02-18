Augusto Lotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Lotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Lotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Lotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Lotti 10 Haziran 1996 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Augusto Diego Lotti şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Lotti Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Augusto Lotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Lotti'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Augusto Lotti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/auguslotti21/

Augusto Lotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Lotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Augusto Lotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Lotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club II

19 Ağu 2015 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2018 yılında CA Unión

30 Haziran 2019 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında CD Cruz Azul

Augusto Lotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Lotti şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cardenal Spínola, 12 de Octubre, Boca Juniors

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.