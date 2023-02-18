Andres Gudino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Gudino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Gudino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Gudino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Gudino 27 Ocak 1997 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Guillermo Gudiño Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Gudino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Gudino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andres Gudino'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Gudino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andresggp/

Andres Gudino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Gudino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Gudino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Gudino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Venados FC

1 Ocak 2017 yılında Inter

30 Haziran 2017 yılında Venados FC

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

30 Haziran 2019 yılında Venados FC

1 Temmuz 2019 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2020 yılında Venados FC

1 Temmuz 2020 yılında CD Cruz Azul

3 Ocak 2022 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2022 yılında CD Cruz Azul

Andres Gudino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Gudino şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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