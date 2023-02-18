Gonzalo Carneiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Carneiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Carneiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Carneiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Carneiro 12 Eylül 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Carneiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Gonzalo Carneiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Carneiro'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Carneiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonzalozalo_10/

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Gonzalo Carneiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Carneiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Carneiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Carneiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Defensor

2 Nisan 2018 yılında São Paulo

1 Nisan 2021 yılında FC Sion

3 Şubat 2022 yılında Liverpool FC

11 Temmuz 2022 yılında FC Sion

19 Temmuz 2022 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Gonzalo Carneiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Carneiro şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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