Alonso Escoboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Escoboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Escoboza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Escoboza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Escoboza 22 Ocak 1993 tarihinde Ahome şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alonso Escoboza Lugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Escoboza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Alonso Escoboza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alonso Escoboza'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alonso Escoboza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alonsoescoboza

http://instagram.com/alonsoescoboza

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Alonso Escoboza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Escoboza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alonso Escoboza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Escoboza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Santos Mochis

1 Ocak 2013 yılında Necaxa

30 Haziran 2013 yılında Santos Mochis

1 Temmuz 2013 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2016 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2017 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında Puebla FC

30 Haziran 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2019 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2020 yılında América

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

30 Haziran 2022 yılında América

13 Ağu 2022 yılında CD Cruz Azul

Alonso Escoboza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Escoboza şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Alonso Escoboza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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