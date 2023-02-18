Joaquin Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Martinez 22 Şubat 1987 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Joaquín Martínez Valadez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VF yapmaktadır. Joaquin Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joaquin Martinez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaquin Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında América Coapa

1 Temmuz 2006 yılında Zacatepec FC

31 Aralık 2006 yılında América Coapa

1 Temmuz 2007 yılında América

1 Ocak 2012 yılında Necaxa

1 Temmuz 2015 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında Pachuca

9 Temmuz 2020 yılında CD Cruz Azul

Joaquin Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Martinez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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