Carlos Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Vargas 14 Şubat 1999 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alonso Vargas Tenorio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Vargas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Carlos Vargas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Vargas'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Carlos Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tijuana U17

1 Ocak 2017 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında América

8 Ocak 2020 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında América

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

30 Haziran 2021 yılında América

1 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

18 Ocak 2023 yılında CD Cruz Azul

Carlos Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Vargas şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.