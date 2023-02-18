Julio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Dominguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Dominguez 8 Kasım 1987 tarihinde Arriaga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Domínguez Juárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Dominguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Julio Dominguez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/catadominguez04

http://www.instagram.com/catadominguez04/

Julio Dominguezboyu ve yaşı kaç

Julio Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julio Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CD Cruz Azul

Julio Dominguez kimdir

Julio Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Dominguez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lagunas Oaxaca

Julio Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 4 numaralı formasıyla 23 Ağu 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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Julio Dominguez nereli

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