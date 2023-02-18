Julio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Dominguez 8 Kasım 1987 tarihinde Arriaga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Domínguez Juárez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Dominguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Julio Dominguez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/catadominguez04

http://www.instagram.com/catadominguez04/

Haberin Devamı

Julio Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julio Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CD Cruz Azul

Julio Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Dominguez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julio Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lagunas Oaxaca

Meksika takımında 4 numaralı formasıyla 23 Ağu 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.